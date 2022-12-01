Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı

Açılışı yapılacak 70 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergâhını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergâhındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Murat Nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum." dedi.

Yaptıkları yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgenin önünde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karasıyla havasıyla demir yoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkararak, demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık." dedi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TESİS ETMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek, ülkenin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret, ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması, bu gerçeğe işaret ediyor." diye konuştu.

Terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://youtu.be/Vi34PbOS7yA

"Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık."

"AĞRI’NIN, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK YENİ BİR ATILIMI BAŞLATACAĞINA İNANIYORUM"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gayretlerini de yakından takip ettiklerini ve her safhada desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak, Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı-Patnos yolunun bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına olan inancını dile getirerek, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.

Zengezur güzergâhının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğinin zirveye çıkacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için öncelikle ülkenin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, elimizdeki imkânı kullanmamıza mani olmaktı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık bu dönemin geride kaldığını söyledi.