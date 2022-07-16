Ağrı'da coşkulu 15 Temmuz anma programı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile İl Protokol Üyelerinin katılımıyla Ağrı Valiliği bahçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.AĞRI (İGFA) - Vali Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyeleri ile birlikte 15 Temmuz konulu resim sergisini gezdi. Vali Dr. Osman Varol’un, İl Protokol Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın katıldığı program; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının dinlenmesi ile devam etti.

Kendini yalnız bırakmayarak demokrasi nöbetine katılan çok kıymetli Ağrılıları selamlayan Vali Dr. Osman Varol, "Milletimiz, o kara gecede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara sel gibi akmış, istiklal ve istikbaline kast etmek isteyenlere karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanıyla durmuş ve ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden Milletimiz, demokrasi nöbeti tutmuş, meydanları boş bırakmamış ve büyük bir demokrasi zaferine imza atmıştır. Tüm bu yaşananlara dünya gıpta ile bakmış, şanlı tarihimizin sayfalarına bir destan daha eklenmiştir. Tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz bu mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Millet gücü, tankın, topun ve uçağın gücünü yenmiş, demokrasimiz geleceğe güvenle taşınmış, Şanlı bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiştir.

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Birlik ve beraberlik içinde önümüze çıkan tüm engelleri aşacak ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye ilelebet devam edeceğiz" dedi.

Vali Dr. Osman Varol’un konuşmaları sonrasında programımız, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Koşusu, badminton, halter ve tenis müsabakalarında dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim edilmesi ile devam etti.

Ödül töreninin ardından Vali Dr. Osman Varol, anma programına katılan Ağrılı hemşehrilerimizle hatıra fotoğrafı çektirerek, katılımları için vatandaşlarımıza teşekkür etti.