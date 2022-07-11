Ağrı Belediyesi veterinerlerinden fazla mesai

Her yıl olduğu gibi bu bayramda Ağrı Belediyesi Mezbahanesi, sağlıklı, modern ve sistemli kurban kesimleri gerçekleştirdi.AĞRI (İGFA) - Sağlık ve hijyen kurallarında yüksek seviyede hassasiyetin gösterildiği tesiste sıraya göre kesim yapılarak vatandaşların en iyi hizmeti alması sağlandı.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram namazı sonrası kesimlere başlayarak gece geç saatlere kadar devam etti.

Kesimler, Veteriner hekim kontrolünde sıralı düzenli bir şekilde gerçekleştirildi. Kesilen kurbanlıklar vatandaşlara kilogramları bildirilerek teslim edildi.

Ayrıca kaçan kurbanlıklar için kurulan ekiplerde ihbarlara anında müdahale ederek yakalanan kurbanlıkları sahiplerine teslim etti.