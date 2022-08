Agios Dimitrios Kilisesi'ne Büyükkılıç'tan inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçe ziyaretinde, tarihi Agios Dimitrios Kilisesi’ndeki çalışmaları da yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu’da İlçe Yatırımları İstişare Toplantısı düzenledi. Büyükkılıç ve Özhaseki toplantının ardından İncesu esnafını da ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, İncesu Belediyesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte İncesu ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Büyükkılıç ve Özhaseki daha sonra AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat buluşmasına da katıldı.

BÜYÜKKILIÇ, “KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının yapıldığı Agios Dimitrios Kilisesi’ne de giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu ifade ederek, kültürel değerlerin korunması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her desteği verdiklerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz her zaman söylediğimiz gibi gerek il merkezinde, gerekse ilçelerindeki tarihi dokularla adeta açık hava müzesi niteliğinde. Şu anda İncesu ilçemizdeyiz. Malumunuz buranın simgesi olan Karamustafa Paşa Kervansaray’ı buraya bir değer katıyorsa, tarihi doku ile ilgili eserlerde adeta ben buradayım diye çağırıyor ve kendisinden söz ettiriyor. Şu anda İncesu’daki Kilisedeyiz. Burada restorasyon çalışmalarıyla birlikte kültürel değerleri hem koruma, hem de yeni bir destinasyonlar oluşturma bağlamında çalışmalarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Bu arada sayın valimizin bizlerle olan işbirliğini de her zaman takdir ediyoruz. İnşallah bu iş birliği anlayışı içerisinde her ilçede, her tarihi eser olduğu yerde birlikte hareket etmeyi de önemsiyoruz. Her şeyden önce buradaki restorasyon çalışmalarını yapan ekibimize ve değerli müteahhite özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten çalışmaları yerinde izledik. İğneyle kuyu kazıyorlar. Adeta santim santim, milim milim buraları açığa çıkartma yönündeki yaptıkları çalışmadan dolayı ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah burada önemli bir ziyaret alanı oluşturmak suretiyle İncesu’muz, Yeşilhisar’ımız, buralardaki tarihi eserlerimiz ve vadilerimiz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: “HERKESİN MUTLAKA GÖRMESİ GEREKEN YERLER”

Kayseri’deki tarihi dokuya ve kültürel değerlerini çok önemsediklerini ifade Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmaları yaparken bizlere her zaman desteğini esirgemeyen İncesu’muzun çalışkan, gayretli başkanına ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu çalışmalarda yüreklendiren İncesu’muzun güzel insanlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu: “İncesu’muz tarihi kadim bir ilçe. Farklı kültürlerin, farklı toplumların bir arada yaşadığı bir ilçe. Osmanlı’ya ait eserler olduğu gibi bir dönem Rumların yaşadığı döneme ait kilisemiz. Buranın restorasyonuyla alakalı Kayseri Büyükşehir Belediyemiz olaya dahil oldu. Bugün harika bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda kamuoyunun ziyaretine açacağız. Hayırlı olur inşallah”

Agios Dimitrios Kilisesi’ndeki çalışmalarının Restoratör’ü Dilber Çekiç ise, “Yapacağımız yeni uygulamalar, sağlamlaştırmalar, ihya uygulamaları sonunda kilisemiz orjinaline yakın halde ortaya çıkacaktır. ” diye konuştu.