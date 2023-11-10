AGD Kayseri'nin ana gündemi Filistin

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Kayseri meydanında Kızılay işbirliği ile Filistin’e destek faaliyetleri düzenleniyor. Perşembe ve Cuma günü yapılacak olan etkinliklerden tüm gelir Filistin’e gönderilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin etkinliklere ilişkin “Kayserimiz yardımseverliği ile ünlü bir şehrimiz. Bizlerde bu konuda vesile olmak istedik. Kızılay işbirliği ile Kayseri’de merkezde Hunat Cami civarında etkinlikler düzenliyoruz. Kızılay yetkilileri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon için ellerinden geleni esirgemediler. Bu etkinliklerden elde edilen gelir Filistin’e gönderilecek. Kamuoyunun bildiği üzere İsrail zulmünü her geçen gün artırıyor. Elektrik, internet, haberleşme kesintileri derken su kaynaklarını da bombaladılar.

Sağlıklı bir suya ulaşmak bile çok güç. Yardım merkezlerini, hastaneleri dahi yok edecek bir anlayışta hareket ediyorlar. Biz bu süreçte Filistin için elimizden geleni her alanda yapmaya çalışıyoruz. Sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de burada hayır faaliyetlerimizi icra eden kıymetli üyelerimiz ile ve gönüllüler ile bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kayseri yekvücut oldu. Kayseri’de gündem de manşet de Filistin. Bizler de bu uğurda ne yapıyorsak Allah rızası için yapmaya, o yolda çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.