AGD Kayseri'den İsrail'e sert tepki

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, Cilvegözü sınır kapısına konvoy düzenleyerek tüm İslam ülkelerine sınırlarını açarak Filistin’e insani, askeri, maddi ve manevi tüm yardımları ulaştırmaları çağrısında bulunacaklarını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Filistin meselesi Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Artık İsrail’in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiştir! İsrail bu şımarıklığını İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır! Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır.

Bilinmelidir ki; Filistin davası, yalnız kendileri için değil, İslam’ın ve müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini, haysiyetini korumak için savaşan, mücadele eden ve bu uğurda gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda eden özgürlüğüne düşkün, şerefli direnişçilerin davasıdır. Bugün, her zaman olduğundan daha fazla bir sorumlulukla, azimle, cihad şuuruyla Filistin’in yanında olma günüdür. Siyonist İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. Bu zihniyetle ne oturup konuşulabilir ne de anlaşma yapılabilir. Siyonist İsrail, var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir.” dedi.

Yusuf Şahin, “22 Ekim Pazar günü Türkiye genelinden tüm teşkilatlarımız ile, Müslüman kardeşlerimiz ile, vicdan sahibi her vatandaşımızla birlikte konvoylarla Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısına ulaşacağız. Tüm İslam ülkelerine sınırlarını açarak Filistin’e insani, askeri, maddi ve manevi tüm yardımları ulaştırmaları çağrısında bulunacağız. İsrail ve yardakçıları tarihe katil işgalciler olarak kazınırken bizler şehitler, izzetliler, mücahitler olarak zulme ve gözyaşına son vererek tarihi yeni baştan yazacağız!

Tarih bizi mazlumlar ve zayıflar olarak değil, Allah rızası doğrultusunda yeni bir dünyayı kuran Müslümanlar, Fatihler, Selahattinler, Ömerler olarak yazacak! Yine buradan katil İsrail’e hatırlatıyoruz; Tarih sahnesinden ve Müslümanların topraklarından silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Filistin meselesi için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Filistinliler evlerine ve topraklarına mutlaka dönecektir. Kanımız, canımız aksaya feda olsun.” açıklamasında bulundu.