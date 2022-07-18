Ağaçların korkulu rüyası 'Teke Böceği' Bilecik’te görüldü

Türkiye'de ağaçlara verdiği zararlarla bilinen 'Teke Böceği' bu kez de Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm üyesi Tuncay Erik’in görüntülediği 'Teke Böceği' başta ceviz, incir, fındık, gürgen, kızılağaç ve kavak gibi pek çok ağaca zarar vermesiyle biliniyor.

Teke Böceği ile ilgili gerekli tedbirler alınmazsa tarımsal alanda ciddi tehlikeler oluşacağını ifade eden Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm üyesi Tuncay Erik, bu böceklerin ağaçların kök kısımlarında kendisine yuva yaptığını belirterek, yetişkin bir Teke Böceğinin yaz aylarında 60 ile 80 tane ağacın kurumasına neden olduğunu söyledi.

Bu böceklerin insanlara zarar vermediğini kaydeden Erik, "Gerekli tedbirler alınmazsa Osmaneli ilçemizde ve Bilecik’te bu canlılar çoğalacaktır" diye konuştu.