Ağaç sektörünün uykularını yangın kaçırıyor

Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş, ardı ardına meydana gelen yangınların ağaç sektörünü etkilediğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Bilindiği üzere, yangın riskinde en tehlikeli sektörlerden biri ağaç sektörü. Ahşap tesislerinde yangına sebep olabilecek çok fazla unsur var. Orman ürünlerinden, mobilyaya ahşap paletten, kereste fabrikalarına çok fazla tesis maalesef ciddi yangınlar gördü.

Bazı fabrikalar ufak çapta atlatsa da bazıları tamamen yok oldu.

Ağaç sektörüne sigorta firmalarının sigorta yapmaması durumu daha vahim hale getiriyor. Bazen elektrik kontağından çıkan yangınlar, bazen de ufak bir izmarit ateşine bakabiliyor. Sonunda büyük acılar, heba olan büyük emekler oluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş ; “Son yıllarda sektörümüzde yangın haberleri zirveye ulaştı. İnegöl’de yaşanan devasa yangın sektörde tekrar tedbirlerin konuşulmasına sebep oldu. Bu hafta Tosya’da ahşap kapı fabrikasının tamamen yanması, emeklerin bir günde heba olması herkesi tedirgin etti. Yangınlar ağaç sektörünün uykularını kaçırmaya başladı. Tedbirlerin artırılması gerekiyor. Bu konuda gece bekçileri önemli bir unsur. Elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi, yanıcı yakıcı maddelerin ahşap ürünlerinden uzak tutulması diğer önemli tedbirler. Bu konuda üyelerimizin masraftan kaçınmamalarını önemle talep ediyoruz" dedi.