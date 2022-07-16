Ağaç sektörü günah keçisi değil!

Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş, diğer sektörlerde yaşanan artışların kendilerine mal edilmesinin doğru olmadığını, günah keçisi ilan edilmemeleri gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ağaç sektörüne artan tepkiler ile ilgili açıklama yapan Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş, pandemi ile dünyada başlayan enflasyonun ülkemizi de derinden etkilediğini açıkladı. Her sektörde artan mamül fiyatlarından ağaç sektörün de nasibini aldığını vurgulayan Uzuntaş, “2022 yılı ile birlikte pandemi etkisini azaltıp fiyatlar yavaş yavaş stabil hale gelecekken Ukrayna Rusya savaşı ve bu ülkelerden Türkiye'ye kereste gelmemesi ağaç fiyatlarının artışını tekrar hızlandırdı. Fakat bazı kitleler bu artış sebeplerini görmezden gelerek sürekli ağaç sektörüne bu sektördeki firmalara açıktan karalama kampanyası başlattı” dedi.

SUÇLU GÖSTERİLMEMELİYİZ

Farklı sektörlerde yaşanan maliyet artışlarında ağaç sektörünün günah keçisi gösterildiğini kaydeden İsmail Uzuntaş, “ Mobilyadaki fiyat artışlarının en büyük sebebinin ağaç sektörü olduğu, Ahşap palet alım yapan ihracatçı firmaların, palet firmaları için abartı fiyat uygulamaları, orman ürünleri plaka vb. firmalarının kâr marjlarının çok çok yükseltildiği ve haksız kazanç sağladığı ve tomrukçuların yanık sahalar sayesinde ciddi paralar kazandıkları iddiaları artıyor. Nakliye fiyatlarının 5 kat, işçilik, çivi, şerit, tutkal vb fiyatlarının 3-4 kat arttığını, bu kitle görmezden gelerek sadece ağaç sektör firmalarına yüklenmelerini doğru bulmuyor ve ağaç sektörünün günah keçisi olmaması gerektiğini dile getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.