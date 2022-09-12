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Afyonkarahisar eski Milletvekili Toptaş'a TBMM'de cenaze töreni
GÜNDEM 12.09.2022, 14:11
Vefat eden eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Toptaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.
Toptaş'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Ekinova Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ekinova Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.
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