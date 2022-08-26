Afyonkarahisar'da 'Büyük Taaruz' Sempozyumu

“100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu” Afyonkarahisar’da başladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Valilik ve Belediyenin destekleriyle "100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu" düzenleniyor.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bugün "Büyük Taarruz" ile bağımsızlık ateşinin yakıldığını söyledi.

Ağustos ayının Türk tarihi açısından pek çok zafere şahitlik ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, "Üzerinde huzurla yaşadığımız bu topraklar dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovarak bağımsızlık ateşi Büyük Taarruz'da yakıldı. Ağustos ayı tarihimiz için zaferlerle dolu bir aydır. Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç gibi nice zaferler, takvimler ağustos ayını gösterirken kazanılmıştır." dedi.

Bunların sonuncusu ve en anlamlılarından birinin de Büyük Taarruz olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, "Büyük Taarruz, esir düşmeyi sözlüğünde barındırmayan bir milletin düşmana attığı en büyük tokattır. Dönemin en güçlü devletlerine ve ordularına karşı aziz milletimiz, tüm yokluk ve zorluklara göğüs gererek, bağımsız ve hür bir şekilde yaşamak, kutsal vatan toprağını korumak için yediden yetmişe kendisini kurtuluşa ve zafere adamış, gazi olmuş, şehit düşmüştür. Vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi, cumhuriyetimizi korumak için verdiğimiz mücadelelerde Seyit Onbaşılar, Nene Hatunlar, Yüzbaşı Agâhlar, Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler ve nice isimsiz kahramanlar hiçbir zaman bitmeyecek tükenmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Yiğitbaşı, milli mücadelenin zaferle neticelenmesinde çok büyük rolü olan ve Anadolu'nun en değerli, en kadim şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın, cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve sağlamlaştırıldığı yer olduğunu kaydetti.