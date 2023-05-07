Afyonkarahisar'da bitmeyen restorasyon!

Afyonkarahisar’ın önemli caddelerinden Milli Birlik Caddesinde bulunan Sülüm Camisindeki restorasyon uzun süredir bekliyor.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Milli Birlik Caddesi'ndeki Sülüm Cami'nin minaresi ve şerefiyesi aylar önce bakıma alınmıştı ancak inşaat bir türlü bitmek bilmedi.

Vatandaşlar, "Bir minare ve şerefiyenin tamir bakım onarımının bu kadar uzun zamanda olmaması gerekir" diyerek bitmeyen restorasyona tepki gösterdi.

"Bu işte bir terslik mi var anlayamadık" diyen vatandaşlar, "İnşaat etrafı her ne kadar güvenlik amacı ile sarılsa da inşaatın bitmemesi huzursuz ediyor. Üstelik Sülüm Cami 1996 yılında yapılmış yeni bir cami. Bu kadar yakın zamanda yapılmış bir caminin restorasyon görmesi de bize pek doğru gelmiyor" diye konuştu.

Cami minare ve şerefiyesinin restorasyonunun, bakım onarımının ne zaman biteceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.