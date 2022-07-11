Afyon protokolünden bayram buluşması

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Program Taş Medrese'de gerçekleşti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Geleneksel hale gelen, Afyonkarahisar protokolünü buluşturan bayramlaşma töreni tam katılımla yapıldı.

Bayramlaşma törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, il protokolü, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşma gerçekleştiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; tüm Afyonkarahisarlıların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek huzur, sağlık ve bereket temennisinde bulundu. Törende Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğtibaşı ve Afyonkarahisar Milletvekilleri de konuşma yaptı.

Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlayan protokol, birlik ve beraberlik mesajları verdi.