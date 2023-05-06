Meteoroloji, Afyon'a sarı kodlu uyarı verdi.İsteniş Hakan TÜPLEK( AFYONKARAHİSAR İGFA) Beklenen bahar yağmurları nihayet yağmaya başladı. Tarımsal alanların sulanması ve baraj göletlerindeki su seviyesinin doluluk oranı için de önemli olan yağmur yağışları bu sene geçen senelere göre daha iyi seviyelerde olduğu gözlemleniyor.

Ülke genelinde kimi bölgelerde sel seviyelerine yakın ani sağanak yağışının olması kent merkezlerinde sıkıntılara yol açabiliyor. Şehir içinde caddelerde yer alan rögarlar ile tahliye edilen yağmur suları sağanak yağmur yağdığında birikimlere neden oluyor. Yayaların yürümelerini güçleştiriyor. Yağmur yağışları Eskişehir,Konya ve Eskişehir illerinde de etkili oluyor. Yağışlar ile birlikte hava sıcaklığı da üç-beş derece kadar düştü. Vatandaşların yağmur yağışlarından etkilenmemeleri için sokağa çıkmadan önce yağmurluk ve şemsiye almaları öneriliyor. Meteoroloji Afyon ilinin de yer aldığı oniki il için sarı kodlu uyarı verdi.

Akşam 16:00 cıvarında başlayan sağanak yağmur kent merkezinde etkili oldu.