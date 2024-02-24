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AFSİAD’ın ilk genel kurulu toplandı

GÜNDEM 24.02.2024, 17:43
AFSİAD’ın ilk genel kurulu toplandı

AFSİAD’ın ilk genel kurulu BTSO’un ev sahipliği ile gerçekleştirildi Genel Kurulda AFSİAD Başkanı İlker Duran açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından faaliyet ve maliyet raporları oy verilmesi üzere AFSİAD üyelerine sunulduAHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN4

BURSA (İGFA) - Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD) yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İki şehrin de güç birliği yapması adına  elini taşın altına koyduğunu belirten AFSİAD Başkanı İlker Duran, "Öncelikle bize ev sahipliği yapan Btso ve yönetim kurulu başkanı İbrahim burkaya teşekkür ediyorum. Bugün coşku ve heyecan doluyuz. Çok çalışmalıyız çok daha fazla üretmeliyiz. İki şehrin de güç birliği yapması adına elimizi taşın altına koyduk. Kuruluşumuzun üzerinden 6 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 54ü aşan üye sayımızla ilk kurul toplantımızı yapmaktayız. Kurtuluş mücadelemizde sırt sırta veren Bursa ve Afyonkarahisar’ın üretimde de el birliği yapmasını hayal ettik. Bu düşüncelerle de işimizden ailemizden zaman ayırarak kolları sıvadık. Kurumsal görüşmelerimizde iki şehrin üretimde buluşmasını sağlayan geleceğe yönelik kararlar verdik. İki şehri buluşturacak ortak değerlerinin keşfedileceği, üretim araçlarının yerinde görüleceği bir buluşma yapmayı planlıyoruz.

Bugün BURSA AFSİAD ailesine bir müjde vermek istiyorum. Önemli bir network kurduğumuza inanıyorum. Bu önemli oluşumun geleceği için hepimizin gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Destek vermem isteyen tüm üyelerimize ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Bursamıza son derece bağlı insanlarız. Bursa’nın teknoloji ve bilgisini Afyon’un fırsat ve kaynaklarıyla buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Atacağımız her adımda hem Bursa’nın hem Afyonkarahisar’ın çıkarlarını ön planda tutacağız. BURSA AFSİAD birlikten kuvvet doğar düşünceyiyle emin adımlar atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalardan kandilinizi kutlar , ilk genel kurulumuzun bursamıza Afyonkarahisar’ımıza ve ülkemize başarılar getirmesini dilerim." dedi.

Faaliyet raporları, 2023 maliye raporları ve 2024 gelecek maliyet raporları oylamaya sunularak kabul edildi.

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