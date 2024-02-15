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Afrodisias Antik Kenti tanıtıldı

GÜNDEM 15.02.2024, 07:21
Afrodisias Antik Kenti tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'nin toplam 1 milyar 750 milyon liralık bütçe ayrılan projelerle ziyaretçi rekorları kıran bir ören yerine haline geleceğini belirtti.AYDIN (İGFA) -Afrodisias Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burasının Roma döneminde heykeltıraşlık yeteneğinin yansıtıldığı önde gelen merkezlerden olduğuna işaret ederek, kentte görülen kalıntıların büyük bölümünün Roma dönemine ait olduğunu aktardı. Bakan Ersoy, "Afrodisiaslılar kendilerini heykeltıraşlık sanatındaki ustalıklarıyla Roma dünyasına tanıttılar, biz de onların mirasını yapacağımız koruma çalışmaları ile tüm dünyaya tanıtacağız." dedi.

Yabancı kazı başkanı olan antik kentlere Türk bilim insanlarından oluşan koordinatörler görevlendirildiğini belirten Bakan Ersoy, Afrodisias için de aynı zamanda Tripolis Antik Kenti Kazısı Başkanı olan Prof. Dr. Bahadır Duman'ın görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Geleceğe Miras Afrodisias" projesi kapsamında yapılacaklar hakkında bilgi veren Ersoy, Afrodisias'ta kent parkı ve havuzun yanı sıra en ihtişamlı yapılardan biri olan Tetrapilon'da konservasyon, Tetrastoon'da ise kazı ve restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Antik dönemde Afrodisias'taki bazilika kentin en büyük kapalı binasıydı. Binanın ön cephesine odaklanan yeni bir proje ile devasa giriş sütunlarını ayağa kaldırma çalışmalarını 2023 yılında tamamlamış ve binanın cephesinde Diokletianus'un 'tavan fiyat fermanı'nı sergilemiştik. Şimdi ise hazırladığımız yeni projeyle binanın kalan kısmı için kazı yapacak, mozaiklerin konservasyonunu tamamlayacak ve sütunları ayağa kaldırarak yapının ziyaretçiler tarafından algılanmasını kolaylaştıracağız. Yaklaşık 120 yıl önce kazılan ve aradan geçen zamanda tekrar toprak altında kalan gymnasiumu kazarak yapıyı yeniden ortaya çıkaracak ve ziyaretçi güzergahına alternatif oluşturacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında hamam odalarını da ziyaretçiye açacaklarını vurgulayan Ersoy, Agora'da yapılacak kazı çalışmalarıyla Afrodisias'ta yeni bir yapıyı daha ortaya çıkaracaklarını, kentin sur duvarlarını da görünür hale getireceklerini ifade etti.

Afrodisias'ta Osmanlı dönemi hamam ve Geyre evlerine yönelik belgeleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarını da proje kapsamında gerçekleştireceklerini aktaran Ersoy, çok sayıda yazıt ve kabartmalı mermer lahite sahip antik kentte iki yeni teşhir alanı planladıklarını dile getirdi. Anıtsal yapılar ile gezi güzergahlarını aydınlatarak antik kenti gece müzeciliği kapsamında da ziyarete açacaklarını aktaran Ersoy, "Afrodisias Müzemizde güçlendirme çalışmaları, teşhir, tanzim ve onarım uygulamalarını da gerçekleştireceğiz. Afrodisias için hazırlanan bütün bu projeler, başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesai ile kentin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağız ve süreç için 1 milyar 750 milyon lira bütçe ayıracağız. Bir sene sonra buradaki değişiklikleri gözlemlemek için yeniden burada buluşacağız. Afrodisias diğer ören yerlerimize de örnek olacak, gece müzeciliğiyle, gelişmiş restorasyon çalışmalarıyla ziyaretçi rekorları kıran bir noktamız olacak." diye konuştu.

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