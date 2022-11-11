Afiş indirildi, Türk bayrağı asıldı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde PKK sempatizanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atarak pankart astıİSTANBUL (İGFA) - 'ODTÜ Forum' isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Finacancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.
'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankart, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı.
TGB ODTÜ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ODTUTGB/status/1590954561706946561
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