'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı... E-devlet'ten yapılabiliyor

Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlar için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladığı duyuruldu.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabileceğinin altı çizildi.