Afetname 29 Temmuz'da vizyonda

TV ekranlarının ve beyaz perdenin güzel oyuncusu Derya Şen, uzun süredir üzerinde çalıştığı sinema filmi çalışmasını tamamladı ve vizyona sokuyor.

İSTANBUL (İGFA9 - Yapımcılığını Mert Yapım medya adına Mert Ozan Düz’ün gerçekleştirdiği, hikayesi Derya Şen ve senaryosu Şeyda Delibaşı imzası taşıyan “AFETNAME” isimli komedi tarzındaki sinema filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Yaşar Gümüş oturdu.

29 Temmuz Cuma günü vizyona girecek olan Derya Şen projesi “AFETNAME” isimli sinema filminde başrolü Derya Şen ve Umut Özkan paylaşırken birçok yapımda birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşları Özlem Savaş, Sevil Uyar, Ebru Kocaağa, Naci Taşdöğen, Ferdi Atuner, İlhan Karamanoğulları, Tolga Öz, Ömer Duran, Gülfem Eğilmez, Batuhan Soncul, Hasan Ballıktaş, Deniz İrem Morkoç canlandırdıkları karakterlerle oyuncu arkadaşlarına destek oldu.

Özen filmin dağıtımını yapacağı “AFETNAME” isimli sinema filmi projesinde oğlu Toprak Can Akbacak ve eşi ünlü şef Ayvaz Akbacak önemli karakterlere hayat verirken ünlü oyuncu Derya Şen, bu kez kamera karşısına ailesi ile geçti. Güzel oyuncu Derya Şen ” Oğlum Toprak Can ile ana oğul kamera karşısına geçtik. Afetname komedi filmim, beyaz atlı prensini arayan afet karakterinin entrikalarla dolu ajans hikayesini anlatıyor. Oyunculuk dünyasını bir kez daha keşfediyoruz aslında, genç yapımcımız Mert Ozan düz ile iyi bir ekip olduk, vizyon İçin sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım” dedi.