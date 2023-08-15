Afetlere karşı dirençli şehir Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 depreminin üzerinden geçen 24 yıl boyunca Kocaeli’ni afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirmek için dersine çok iyi çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde derin yaralar alan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Olası afetler için hazırlık yapan Büyükşehir, kentsel dönüşüm projelerine de büyük önem verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara Depreminin üzerinden geçen 24 yıl boyunca dersine çok sıkı çalıştı. Bu süreçte öncelik verdiği konu şehrin tekrar güvenli bir şekilde yapılaşmasına sağlayacak olan kentsel dönüşüm oldu. Bu süreçte 9 milyon 512 bin 460 metrekare alanda kamulaştırma çalışmasını tamamladı. TOKİ ve Kent Konut aracılığıyla 26 bin 909 yeni konutun yapımını tamamladı. 4 bin 151 konutun yapımına devam ediyor.

41 ADET İVME ÖLÇER

Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’de 24 yıl önce yaşanan acının ve kayıpların tekrar yaşanmaması adına bir dizi önlemler aldı ve çalışmalar gerçekleştirdi. Bünyesinde kurduğu Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü koordinasyonunda kent geneline yer altı hareketlerini kayıt altına alan 41 adet ivme ölçüm aracı yerleştirdi. Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkeziyle Deprem Simülasyon Merkezini kurdu. Farklı yaş gruplarına deprem eğitimleri, hafif zihinsel engelli öğrencilere deprem eğitimi, okullarda eğitimler, mahalle halkı afetlere hazırlık eğitimleri düzenledi. Kocaeli Afetlere Hazır Anneler Eğitim Projesi’ni de hayata geçiren Büyükşehir, ‘’Kıpırdayan Dünya” adlı deprem konulu tiyatro oyunuyla deprem gerçekliğini sanatla gözler önüne serdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası doğal afetlerin yaratacağı etkiyi en aza indirmek, sonrasında hızlı ve planlı bir şekilde krizi kontrol altına alabilmek ve süreci doğru yönetebilmek için bir dizi proje geliştirdi.

Bu kapsamda da; doğal afetlere karşı önlem Kocaeli İli İçin Zemin Sınıflaması Ve Sismik Değerlendirmesi, Fay Etkinliği Araştırma, Heyelan Etkinliği Araştırma, Heyelan Ve Doğal Afet Tehlikelerine Yönelik Çalışmaları, Zemin Veri Bilgi Bankası, Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projeleri ve Bina Envanter Çalışması gerçekleştirildi. Konunun bilimsel ayağını ortaya koymak için de Uluslararası Deprem Gerçeği Ve Kentleşme Çalıştayı Ve Deprem Sempozyumu yaptı. Akademik çevrelerin yaptığı araştırmalarla ortaya çıkan raporu vatandaşlarla da paylaştı.

RİSKLİ ALANLARIN YERİNE GÜVENİLİR YAŞAM ALANLARI

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer önemli çalışması da riskli bölgelerin belirlenerek tahliye edilmesi ve daha güvenli yeni yaşam alanları oluşturulması oldu. Bu kapsamda 12 adet Kentsel Dönüşüm Alanı belirlendi.

Derince Yenikent, Körfez Barbaros, İzmit Cedit, İzmit Hacıhır-Veliahmet, Gölcük Merkez, Derince Denizevler, Çayırova Şekerpınar ve Kandıra Akdurak Mahalleleri kentsel dönüşüm alanı olarak revize edildi. Bu bölgelerde yeni yerleşim planı uygulayan Büyükşehir, Kocaeli genelinde belirli bölge ve mahalleleri riskli bölge olarak ilan etti.