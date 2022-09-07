Afete hazır Sakarya için dev proje

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin afet yönetim altyapısını güçlendirecek Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi projesinin yapımı için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin yeni afet eğitim kampüsü olacak proje için 8 Eylül Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Seçim vaatleri arasında yer alan bir çalışmayı daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yüce, afet koordinasyon merkezi ve yeni itfaiye binası ile afet bilincini üst düzeye çıkaracaklarını, Sakarya’nın 17 Ağustos’ta olduğu gibi acı manzaralar yaşamaması ve kayıpların en aza indirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

"AFET ANINDA DOĞRU AKSİYONU SERGİLEYECEĞİZ”



11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projenin afetlerde üs bölgesi olacağını ifade eden Başkan Yüce, tüm detayları düşünerek kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını dile getirdi.

Başkan Yüce, “Projeyi şehir merkezimize yakın bir konumda bulunan Karaköy mahallemizde inşa edeceğiz. Afet Koordinasyon Merkezi aynı zamanda bir eğitim üssü olacak. Burada afet ve acil durum eğitimlerinin tamamını uzman ekipler eşliğinde sunacağız. Afet bilincini üst düzeye çıkaracak, vatandaşlarımıza afet eğitimleri sunacak ayrıca şehir dışından da afet eğitimi için gelecek olanları konuk edeceğiz. Bir 17 Ağustos’u bir daha yaşamayalım, afetler aynı şekilde silinmeyen izler bırakmasın düşüncesiyle çalışıyoruz. İnsan hayatı her şeyden önemli” dedi.

Bu arada Proje kapsamında bölgeye yeni bir itfaiye binası da kazandıracaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İtfaiye teşkilatımızı her geçen gün güçlendiriyor, son teknoloji ekipmanlarla donatıyoruz. Olası yangınlara hamdolsun çok hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyoruz. Şimdi de yeni bir itfaiye binasını şehrimize kazandıracağız. 2 kat olacak yeni projemizde de yine eğitim alanlarımız yer alacak. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.