Afet bölgesine Yıldırım destek

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, haşere oluşumu salgın hastalık riskine karşın Hatay'ın Hassa ilçesinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki depremin sonrasında tüm imkânlarını seferber ederek afet bölgesine ihtiyaç malzemesi ulaştıran Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, bölgede alt yapı bozulması, su ve temizlik malzemelerine erişimin kısıtlı olmasıyla oluşabilecek salgın hastalıklar ile haşere oluşumu riskine karşı harekete geçti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde salgın riskine karşı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı ilçede ilaçlama yapıyor. Afet bölgelerinde hijyeni sağlamak ve salgın riskinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Deprem bölgesinde insanlarımızın yaralarını sarmak hayatlarını kolaylaştırmak için tüm birimlerimizle bölgede aralıksız olarak çalışıyoruz. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda haşere oluşumu salgın hastalık riskini azaltmak için çöp bölgelerini, hizmet, kamu ve çöp araçlarını ilaçlayarak salgın tehdidi ile mücadele ediyoruz” dedi.