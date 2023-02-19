Afet bölgesinde taşıma ücretlerine sınırlama

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledken, 10'uncu kata kadar azami asansör kiralama bedelini bin lira ile sınırlandırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, asrın afetinin yaşandığı afet bölgelerinden taşınmak isteyen afetzedeler için harekete geçti. Bakanlığın oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu valiliklere Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri genelgesi gönderdi.

Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi.

Buna göre, 4 + 1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında;

Şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9 bin TL’ye gerçekleştiriliyor.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6 bin TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca bin TL varış noktası asansör bedeli, 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve bin TL şoför ücreti ekleniyor.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10’uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli bin TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor.

Valiliklere gönderilen genelgede, "Bu kapsamda; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, valiliklere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9'uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için bu belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında belirlenerek kamuoyuna duyurulacak" ifadeleri yer aldı.