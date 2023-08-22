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Afet bölgesinde o süre uzatıldı!
GÜNDEM 22.08.2023, 10:38
Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.
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