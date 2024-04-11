Afet bölgesinde çifte bayram sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlara, Ramazan Bayramı öncesinde yeni yuvalarını hızla teslim etmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Depremin birinci yılında sıcak yuvalarına kavuşan Kahramanmaraşlı Kabak, Kaya ve Çayır aileleri, mutluluklarını dile getirdi.

Yaptığı açıklamada depremzede ailelerin evlerine kavuşmalarının mutluluğunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “6 Şubat depremlerinin ardından bir olduk, el ele verdik; milletimiz için durup dinlenmeden çalıştık. Kahramanmaraşlı Huri Abla, Cuma ve Musa ağabey ile ailesi de sağlam ve güvenli yuvasına kavuştu. Yeni evine taşınan her vatandaşımızla birlikte biz de bu bayram hamdolsun çifte bayram sevinci yaşadık. Rabbim; daha nice bayramı birlikte, yuvalarımızda, huzur içinde yaşamayı nasip etsin bizlere.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarına yerleşen Huri Kabak, geçen yıl yaşanan depremin zorluklarını yavaş yavaş atlattıklarını belirtti. Evlerinin çok ferah ve güzel olduğunu söyleyen Kabak, “Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Devletimiz bize bu imkanları sunarak çifte bayram yaşattı.” dedi. Bir yıl içerisinde evlerinin teslim edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kabak, “Bayram seyran demeden, gece gündüz demeden evleri teslim etmek için çalışıyorlar, sağ olsunlar. Çok şükür yeni evimizde oturuyoruz. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, belediyemize, buraya kimin faydası dokunduysa hepsine, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN İLK ANINDAN BU YANA YANIMIZDA OLDULAR”

Kahramanmaraş’ta afet konutlarına yerleşen 70 yaşındaki Cuma Kaya, evlerinin kısa zamanda biteceğini beklemediklerini söyledi. Devletin bayram seyran demeden çalıştığını vurgulayan Kaya, “Evlerimiz geniş ve çok güzel. Depreme karşı da dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Geceleri uyurken kendimi güvende hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığında çalışan bütün yetkili kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Depremin ilk anından bu yana yanımızda oldular. Bu bayram benim için çifte bayram olacak.” diye konuştu.

“EVİMİZİN FAZLASI VAR, EKSİĞİ YOK. DÖRT DÖRTLÜK OLDU”

Deprem bölgesinde, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında da çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Kahramanmaraş’ta ‘Yerinde Dönüşüm’ ile yeni evlerine kavuşan Musa Çayır, “Depremde evlerimiz yıkılınca ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine müracaat ettik, evimizi yerinde istedik. Burada ambarımız vardı, ahırımız vardı, bahçemiz vardı. Kısacası yurdumuzu terk etmek istemedik. Bu kadar kısa sürede evlerimizi yapacaklarını da hayal etmedik. Sağ olsun devletimiz elinden geleni yaptı. Biz memnunuz. Evimizin fazlası var, eksiği yok. Dört dörtlük oldu. Başta Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza, devletimize, milletimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.