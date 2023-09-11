Afet bölgesi Nurdağı'nda ilk ders

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dersine Nurdağı’nda öğrencilerle beraber girdi.GAZİANTEP (İGFA) - Nurdağı ilçesinde bulunan Nurten Öztürk Ortaokulu’nu ziyaret eden protokol, İstiklal Marşı’nı öğrencilerle beraber okuyarak ilk ders zilini çaldılar. Ziyarette yeni eğitim öğretim sezonunda 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye için hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin geleceğe hazırlanması amacıyla imkanların seferber edildiği vurgulandı.

ÇANTA VE KIRTASİYE SETLERİ ÖĞRENCİLERİ SIRALARINDA KARŞILADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile şehir genelinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri ilk ders günü öğrencilerin sıralarında hazır edildi. Yaklaşık 100 milyon TL’lik çalışmayla öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün malzemeler karşılandı.

Okul ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem afeti sonrası eğitimle iyileşileceğini aktararak şunları söyledi:

“Eğitim şehri Gaziantep’te Nurdağı’ndaki evlatlarımızın önündeki hedefe odaklanmaları ve Nurdağı’nda öğrencilerimizin başarılarını sürekli kılmamız gerekiyor. Valiliğin koordinasyonunda bütün ekip ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ hedefi için buradayız, eğitim ordumuzun emrindeyiz.”

Vali Kemal Çeber ise şehir genelinde 1341 okulda 680 bin öğrencinin ilk ders zili ile eğitim öğretim sezonuna başladığı bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı:

“Yaz tatili boyunca bütün eğitim camiamız ve diğer kurumlar okullarımızı hazırlamak için elinden geleni yaptı. Biz olabildiğince en iyi imkanla hazırız. En büyük destekçimizde her konuda olduğu gibi bu konuda da Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Fatma Şahin oldu. Bugün burada dağıtılan gibi yaz boyunca da okullarımızın hazırlanmasında Büyükşehir Belediyesi yardımcı oldu. Nurdağı ilçemizde de 8 bin 900 öğrenci okula başladı. Depremden en çok etkilenen ilçemiz burası. Her imkanımızla eğitim öğretime hazırız. Çocuklarımızın, evlatlarımızın mutluluğu, geleceği, yarınlarımız için tüm kadro Gaziantep’te Gaziantep Modeli ile bir aile olarak en iyi şekilde eğitim öğretim sezonunun geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”