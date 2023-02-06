AFAD ve Türk Kızılay'dan önemli uyarılar geldi

AFAD, Kahramanmaraş ile birlikte 7 ili de etkileyen 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yaptı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise, gün içerisinde ilave ihtiyaçlar için ülke genelinde tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.ANKARA (İGFA) - Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefonları olabildiğince kısa tutun" uyarısında bulunuldu.

ÖNEMLİ! YOLLARI BOŞ BIRAKIN

Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğinin altı çizilen AFAD açıklamasında, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1622427848664391681

TÜRK KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, Türkiye genelinde vatandaşları gün içinde kan bağışına davet etti.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/drkerem/status/1622431907869872128