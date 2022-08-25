AFAD uyarmıştı! Bilecik Pazaryeri'nde şiddetli yağış afete dönüştü!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saati başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle dereler de oluşan sel nedeniyle bir traktör, 2 römork ve bir otomobil, kullanılmaz hale geldi.Sedat Ceylan / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Karaköy köyünde yağmur sularının sürüklediği taş, çamur ve kaya parçaları köy sokaklarında zarara neden oldu.

Sürüklenen kaya parçaları 1 traktörün devrilmesine ve 1 otomobil ile 2 römorkun taş ve çamur yığınları altında kalmasına neden oldu.

Karaköy köprülü kavşağı da sel nedeniyle sürüklenen taş ve kaya parçalarıyla kapanırken, Pazaryeri Belediyesi ekipleri kapanan kavşakta temizleme işlemi gerçekleştirdi.

Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerde yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Karaköy köyünde incelemeler yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Allah beterinden korusun çok şükür can kaybımız yok. Bazı köylerimizde dere taşkınları ve ağaç devrilmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Belediye ekiplerimiz şu an halen müdahale ediyor. İlçe merkezimizde gün içerisinde ekiplerimizin aldığı tedbirler nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yüzbaşı mahallemizde şiddetli yağış nedeniyle bir vatandaşımızın evine ağaç devrildi ekiplerimiz devrilen ağacı kepçe yardımıyla kaldırdı” diye konuştu.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ise, Karaköy'deki çalışmaları yerinde inceledi. Aşırı yağmur dolayısıyla köyümüzün yüksek kesimlerinden sürüklenen kaya ve taş parçaları nedeniyle köyde 2 aracımız ve 2 römorkumuz kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Kaymakam Altay, "Ekipler köy sokaklarımızda temizleme çalışmasına devam ediyor. Köyümüzün enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle köyümüzün bazı kesimlerine elektrik verilemiyor. Oedaş ekipleri de köyümüzde çalışmalarını sürdürüyor Çok şükür can kaybımız yok. Köylü vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.