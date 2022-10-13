AFAD 'test amaçlı' 1,0 büyüklüğündeki depremleri de duyuracak

AFAD, veri tabanında yapılan değişiklik sebebiyle bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremleri de sosyal medya hesabından 'test amaçlı' yayımlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1580559679788236801