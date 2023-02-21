AFAD'tan yeni Hatay Depremi açıklaması

AFAD, Hatay depremi ile ilgili, "En büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.HATAY (İGFA) - AFAD, Hatay depremi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44’ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD’ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak’tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir" ifadelerine yer verdi.