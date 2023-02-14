AFAD son durumu açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladıANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7,6 büyüklüğünde gelen iki deprem ardından bölgede 3 bin 170 artçı depremin yaşandığını duyuran AFAD, son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31 bin 974 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten AFAD, 195 bin 962 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliyesinin sağlandığını kaydetti.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personelinin görevlerini sürdürdüğü, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde de diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456 olduğunu belirten yetkililer, bölgede görev yapan toplam personel sayısının 249 bin 89 olduğunu bildirdi.

Ayrıca, afet bölgelerine 40’ın üzerinde Vali, 158 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirildiği, bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu kaydedilen genel açıklamada, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam toplam 4 bin 214 sorti yaptığı, yine bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 2 olmak üzere toplam 26 geminin görevlendirildiği kaydedildi.

Depremde yoğun şekilde etkilenen 10 şehire ise AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 227 bin 762 Çadır, 48 bin 271 Konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edildiği bildirildi.