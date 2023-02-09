AFAD personel sınavlarını erteledi

AFAD, personel alımına yönelik giriş (sözlü) sınavlarının 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler dolayısıyla ileri tarihte yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan personel alımına yönelik sınavlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada belirlenecek sınav tarihlerinin internet sitesinde duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı vurgulandı.

Buna göre; 20-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen “AFAD Denetçi Yardımcısı Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı”, 27 Şubat-03 Mart 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen “AFAD Uzman Yardımcısı Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı”, 06-17 Mart 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen “Sözleşmeli Personel Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı” , 13-17 Mart 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen “İl AFAD Uzman Yardımcısı Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı ile ayrı bir duyuru yapılacaı kaydedildi

Bu arada başvuru süresi Kariyer Kapısı üzerinden devam etmekte olan “Sözleşmeli Personel Alımı” başvuruları 28 Şubat 2023 tarihi saat 17.00’ye, “İl AFAD Uzman Yardımcısı Alımı” başvuruları ise 6 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar uzatıldığı kaydedildi.