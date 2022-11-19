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AFAD Kütahya müdüründen veda ziyareti
GÜNDEM 19.11.2022, 11:30
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Görev süresini tamamlayan AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti.
AFAD’ın ülkemiz adına önemine vurgu yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, görev süresi boyunca almış olduğu sorumluluklarından ötürü AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun’a teşekkür ederek, yeni hayatında başarılar diledi.
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