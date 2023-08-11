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AFAD'ın yeni başkanı belli oldu
GÜNDEM 11.08.2023, 00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.
Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi. Önceki dönem başkan Yunus Sezer, Edirne Valisi olmuştu.
Tamer Karadağlı da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı.
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