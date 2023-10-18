AFAD, DEÜ'ye erken uyarı sistemi kuruyor... İmzalar atıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Deprem Erken Uyarı Sistemi (DEÜSİS) Projesi’nin oluşturulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.İZMİR (İGFA) -Deprem araştırmalarında Türkiye’nin saygın bilim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Deprem Erken Uyarı Sistemi (DEÜSİS) Projesi’nin oluşturulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

DEÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokolü, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş imzaladı. Törende konuşan Nükhet Hotar,özellikle Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu yöndeki çalışmalara hız verildiğini belirterek, sistemin ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Rektör Hotar, “Hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki sosyal destek ve bilimsel faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlayan kurumumuz; bir yandan da deprem araştırmalarına ivme kazandırdı.

İmzaladığımız bu protokol kapsamında kurumumuz tarafından temin edilecek olan 4 adet genişbant Sismometrenin, Ulusal Sismik Ağ’a dahil edilerek AFAD tarafından işletilmesi ve mevcut AFAD istasyonlarına DEÜ tarafından temin edilecek olan 12 adet DEÜSİS düzeneğinin yerleştirilmesi sağlanacak. Elde edilen bilgilerin iki kurum arasında paylaşımı sayesinde İzmir’de deprem erken uyarı sisteminin kurulması; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların kullanımına sunulmasını amaçlıyoruz” dedi.

DEÜ’nün Türkiye’yi yasa boğan ve 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesine tüm birimleriyle farklı alanlarda destek sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğinibelirten Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi olarak depremin etkilediği bölgelerdeöncelikle arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek; sonrasında ise alt ve üst yapı olanaklarını iyileştirmek için adeta zamanla yarıştık. Aradan geçen yaklaşık sekiz ayda acılarımız hafiflemese de ne kadar güçlü bir millet oluğumuzu tekrar anladık. Devletimizin bize verdiği imkanları milletimiz için seferber ederken, diğer yandan da yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Bugün de burada depremden önce hayat kurtarmaya yönelik çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz. Hepimizin bildiği gibi tedbirsizliğin sebep olduğu yıkım, doğal afetlerin sebep olduğundan çok daha fazla oluyor. AFAD ile hazırladığımız bu çalışma ile zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.