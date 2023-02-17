AFAD destek ödemelerini sahiplerine SMS'le bildiriyor
Kahramanmaraşlı ikiz depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 680 bin 268 hanede tespit çalışmaları tamamlandı. 10 bin lira destek ödemeleri vatandaşlara yapılırken, ödemelerle ilgili SMS bilgilendirmesi yapılıyor.ANKARA (İGFA) - AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri ile ilgili 680 bin 268 hanede tespit çalışmalarının tamamlandığını ve ödemelere başladığını duyurdu.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Hane Başı Destek Ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlara doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapıldığı, ödeme yapılan vatandaşlara bilgilendirme mesajı gönderimine başlandığını duyurdu.
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