AFAD deprem bölgesine 10 bin battaniye, 500 çadır gönderdi

AFAD, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı meydana geldiğini açıkladı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, AFAD Koordinasyon Merkezinde oluşturulan Kriz Merkezi'nde Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinden bilgi aldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşandığı kaydedilirken, Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

Sarsıntı sonrasında bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderildiği bildirildi.

10 adet mobil baz istasyonunun yönlendirildiği deprem bölgesinde AFAD tarafından 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edildi.

Öte yandan AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası ilk 6 saatin hayati önemde olduğunun altı çizilen bir videolu uyarı paylaştı.

AFAD'ın videolu uyarısında vatandaşlardan; Çök-Kapan-Tutun hareketi ile hedefinizi küçültün, merdiven ve asansörlerden uzak durun, evinize en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin ve iletişim konusunda SMS, internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını istedi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1595262147063418881