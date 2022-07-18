AFAD'dan Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısını yaptı.ANKARA (İGFA) - AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'nin verilerine göre; saat 10.00'dan itibaren etkili olması beklenen fırtınanın Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa’nın batısı) etkili olacağı kaydedilirken, rüzgarların; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi beklendiği duyuruldu.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1548775047619289099

AFAD, açıklamasında, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

DENİZLERDE FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan meteorolojik rapora göre denizlerde ise Marmara’da rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği duyuruldu.

Ege’de ise rüzgarın yine 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.