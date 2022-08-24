AFAD'dan 11 il için 'kuvvetli' uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hava tahminleri doğrultusunda Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri de meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimleri uyardı.

AFAD tarafından da yapılan açıklamalarda vatandaşların da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatılırken, sel tehlikesi sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler de hatırlatıldı.