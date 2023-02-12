AFAD Bursa'dan destek çağrısı

AFAD Bursa Şube Müdürü Hülya Polat, şehre gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulundu.Özlem ATAÇ/a GAZETE (BURSA İGFA)

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen çifte deprem 10 ili birden vurdu. Afetten kurtulan depremzedeler de yavaş yavaş yaşadıkları şehirleri terk etmeye başladı.

Depremzedelerin yavaş yavaş Bursa’ya gelmeye başladığını söyleyen AFAD Şube Müdürü Hülya Polat, Bursalı vatandaşa çağrıda bulundu. Polat, “Şu an Bursa’ya depremzedeler gelmeye başladı. Ufak tefek ihtiyaçlarımız oluyor. O yüzden sesimizi duyurmak istedik.

İhtiyaç depomuzu oluşturduk ama bazı ihtiyaçlarımız eksik. Mesela bugün gelen bir depremzedemizin üzerinde sadece atlet vardı, kazak bulamadık. Bu ihtiyaçlara kulak verelim. Bu tür ufak şeyleri temin ederseniz, bize ulaştırırsanız çok mutlu oluruz” dedi.