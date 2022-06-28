'Adresi olmayan ev'e Avrupa desteği

Daha önce çok sayıda ödüle layık görülen Hatice Aşkın’ın yönetmenliğini yaptığı, Türkiye-Yunanistan ortak yapımı ilk uzun metrajlı film olan “Adresi Olmayan Ev”, Avrupa’nın en büyük fonu olan Eurimages’dan destek almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) -“Adresi Olmayan Ev” filminin sinemaseverlere ilk tanıtımı, bu yıl gerçekleşen 75. Cannes Film Festivali’nde yapılırken, film Avrupa’nın en büyük fonu olan Eurimages’dan destek kazanarak bir kez daha uluslararası alanda adını duyurdu.

71. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’ne layık görülen Radu Jude ve Milo Rau gibi uluslararası başarılara imza atan yönetmenlerle aynı fon döneminde Eurimages’dan destek kazanan “Adresi Olmayan Ev”, Eurimages tarafından Türkiye’den seçilen tek film oldu.

“Adresi Olmayan Ev” filminin yönetmen koltuğunda, 2019 yılında “APP” isimli senaryosuyla kısa film türünde yeni bir pencere açıp, ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödülle dönen Hatice Aşkın yer alıyor.

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı filmin yapımcılığını Emre Oskay ve George Kyriakos, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran ve müzik yapımcılığını Nassos Sopilis üstleniyor.