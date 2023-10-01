Adres değişikliği süreci başladı
Adresleri değişen seçmenlerin, yerel seçimler için adres güncelleme süreci başladı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; Mahalli ve İdareler Seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karara göre seçmenler, 1 Ekim'den itibaren Ocak ayında ilan edilecek seçim takvimindeki askı süresinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecek.
Seçmenlerin adres beyan formu ile kendilerine ait elektrik, su, doğal gaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesi ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
DEPREMZEDELERDEN BELGE İSTENMEYECEK
6 Şubat depremlerinden etkilenenler ise herhangi bir belge aranmaksızın nüfus idarelerine başvuru yapabilecek.
Yeni adreslerin seçmen kütüğünde de güncellenmesi gerekiyor.
Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de, öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.
Söz konusu kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|19
|2. Fenerbahçe
|6
|18
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Kasımpasa
|7
|12
|5. A.Demirspor
|6
|11
|6. Hatayspor
|7
|11
|7. Rizespor
|6
|11
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Konyaspor
|6
|9
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Alanyaspor
|6
|7
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Bodrumspor
|7
|14
|4. Manisa FK
|7
|12
|5. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|6. Kocaelispor
|6
|12
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|7
|7
|12. Boluspor
|7
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Wolves
|7
|7
|14. Brentford
|6
|6
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Real Sociedad
|8
|15
|5. Athletic Bilbao
|8
|14
|6. Atletico Madrid
|6
|13
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Mallorca
|8
|7
|15. Osasuna
|7
|7
|16. Deportivo Alaves
|7
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2