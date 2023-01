Adoyaman'da sokak ortasında kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, saat 14:00 sıralarında il merkezindeki Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.P. ve F.E., ismili 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmeleri üzerine polis ekipleriyle birlikte bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.P. ve F.E. tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Bu arada söz konusu olay yakınlarında bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

https://youtu.be/DOteOTmfSMQ