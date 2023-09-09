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Adnan Menderes Havalimanı’nda 9 Eylül coşkusu
GÜNDEM 09.09.2023, 18:54
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü kutlama programı kapsamında birbirinden heyecanlı etkinliklere ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Havalimanı yolcu salonları bayraklar ve ay yıldızlı balonlarla süslendi. Terminallerde bando eşliğinde milli marşlar seslendirilirken, folklor ekibi Ege Bölgesi'ne ait dansları ile göz doldurdu.
Duygu dolu anlar yaşanan bu özel günde "flash mob" ve müzik gösterisinin tadını çıkaran yolcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün boyu süren etkinlikler sırasında çocuk yolculara da ay yıldızlı balonlar dağıtıldı.
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