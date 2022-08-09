Adnan İncetoprak yamaç paraşütü yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile uçtu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit’in ardından MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’da turizme destek vermek için yamaç paraşütü ile uçtu.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen, Erciyes Havacılık ve Dağcılık pilotlarının yardımı ile gerçekleştirilen uçuşta, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak büyük heyecan yaşadı.

Akşamüstü Kayseri’nin eşsiz manzarasında gerçekleştirilen uçuşta Bozkurt işareti yaparak poz veren Adnan İncetoprak’ın uçuşu 15 dakika kadar sürdü.

Talas Paraşüt Alanı’na iniş yapan İncetoprak, “Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam’ın organizesinde, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile bir uçuş gerçekleştirdik. İlk defa yamaç paraşütü heyecanını yaşadım. Gökyüzünde Kayseri’nin eşsiz manzarasını seyretmek bir harika. Şehrimizin tarihi, kültürel ve kış turizminde gelişmesinin yanında, gökyüzü turizminde de gelişmesi ve dünyaya duyurulması lazım. Bunun için yamaç paraşütü sporunu yapanların desteklenmesi gerekiyor. Biz de destek vermek için bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Şehrin güzelliğini havadan görmek ve bu heyecanı yaşamak isteyenleri Kayseri’ye davet ediyorum” diye konuştu.