Adli tatil başlıyor
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.ANKARA (İGFA) - Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Bu arada Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
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