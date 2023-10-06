Adıyamanlılar Vakfı burs başvuruları başladı

İmkanı olan ile ihtiyacı olan arasında köprüdür anlayışını benimseyen Adıyamanlılar Vakfı, 2023-2024 eğitim yılı için burs başvuruları başlattığını açıkladı.ADIYAMAN (İGFA) - Burs başvuruları ile ilgili açıklamayı Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün yaptı.

"Kendi eviniz gibi gördüğünüz vakfımız, hayırsever hemşerilerimizin yardımları ile sizlerin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi görerek burs hizmeti sunmaktadır" diyen Akgün, "Dolayısıyla hemşehrilerimizin bize emanet ettiği bursları ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerimize ulaştırmak vakfımız için vicdani ve hassas bir görevdir. Burs başvuru sürecinin uzun ve titiz olması da bu hassas görevin gereğidir. Bize emanet edilen her bursu başarılı, ihtiyaç sahibi Adıyamanlı öğrencimize ulaştırmakla mükellefiz" dedi.

Başkan Akgün, başvuruların online olarak www.adiyamanlilarvakfi.org.tr üzerinden yapılacağını açıkladı.