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Adıyamanlı genç hayatına son verdi
GÜNDEM 15.07.2022, 10:45
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tüp gazını açarak zehir soluyan genç hayatını kaybetti.ADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)
Olay, Cirit Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 24 yaşındaki M.D.B evin mutfağında tüp gazını açarak intihar etti.
Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve alınan M.D.B doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü
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