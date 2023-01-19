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Adıyaman’da uyuşturucuyu presleyip, bahçeye gömmüşler!
GÜNDEM 19.01.2023, 01:23
Adıyaman’da bahçeye gömülü uyuşturucu ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma ekiplerince G.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsa ait ev ve müştemilatta arama yapıldı.
Yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü şekilde 5 paket preslenmiş şekilde yaklaşık 230 gram toz esrar, sarma kağıdı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Konu ile geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
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