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Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNDEM 26.09.2022, 17:11
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durduğu şahıslar üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheliler C.K., B.B.P., M.D., S.T., isimli şahıslardan, 2.12 gram Metamfetamin, 1.16 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1 adet PUYP olarak bilinen düzenek ele geçirildi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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